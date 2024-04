Virulane ja saarlane vallatlevad galerii-garderoobis

Kuressaare kunstõmbleja Mare Liigand märkis, et materjalid, eriti vanad armsad rõivad, on parimad ideede allikad. «Kõik tuli südamest,» ütles ta väljapaneku sünni kohta. Läsna küla mees Jüri Mildeberg mainis naeru tagasi hoides, et teeb objekti kõigepealt valmis ja siis hakkab mõtlema, mis mõte või tähendus sellel on. Ta tähendas, et loominguliseks sütitajaks võib olla näiteks raam.