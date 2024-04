Suvel on Rakveres oodata raamatutäikat

Raamatutäika leiab aset Rakvere Rahvapargis laupäeval 8. juunil ning on avatud kella 10-17.

Rakvere linna päevade Kreisilaada sees toimuval raamatukogu raamatutäikal on müügil raamatukogust maha kantud raamatud. Raamatuvalik saab olema mitmekesine.

Täika erijooneks on see, et raamatu hind sõltub kellaajast: laada esimesel tunnil maksab raamat 3 eurot, teisel 2 ja ülejäänud tundidel üks. Raamatuid ei broneerita.