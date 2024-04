Rändnäitus jutustab fotode kaudu üksildusest

“ÜKSILDUS ei küsi vanust” pakub võimalust vaatajal samastuda 17 fotograafi erineva nägemusega üksildusest ning otsida koos lahendusi/võimalusi Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistidega.

Rändnäitus “ÜKSILDUS ei küsi vanust” on lugu märkamisest - koos märkamisest. Märgates inimest, kes vaatab hommikul peeglist vastu. Märgates inimest, kes on kõrval, vastas. Me kõik oleme erinevad, nagu ka meie üksildus.

On neid, kes väidavad, et seda tunnet ei eksisteeri ja neidki, kes vaatavad hommikul peeglisse, manades ette oma parima naeratuse, haarates kaasa sobivaima maski, et suuta järjekordne tööpäev õhtusse veeretada.

Kas julgeme olla piisavalt tugevad, et seda tunnet iseendas märgata? Kas meis on piisavalt julgust, et märgata kõrvalseisja üksildust või on lihtsam ignoreerida ning passiivseks kõrvalseisjaks jääda, sest nii tundub olevat lihtsam?

Üksildus on nagu kutsumata külaline, kes ei hooli vanusest, soost, sotsiaalsest positsioonist, pangakonto jäägist. Ühel päeval ta lihtsalt koputab su uksele ja keeldub lahkumast. Mida teha külalisega, kel jalg juba ukse vahel? Kas lasta ta tuppa ja saad sõbraks või...

Projekti autor on Erika Tuulik, fotolood on loonudd Marilyn Rebane, Margus Metsaäär, Erika Tuulik

Pildigalerii fotode autorid on Anneli Ivaste, Alena Shminke, Edgar Laksa, Merja Roostalu, Gerda-Liz Põdersoo, Lembe Aasorg, Sten Martin, Jevgeni Raudsepp, Meelis Heli, Kris Moor, Jan Erik Praks, Andre Joosep Arming, Sanna Larmola ja Helis Hämarsalu.

Projekt on valminud koostöös Peaasi.ee ning teekond jälgitav sotsiaalmeedias: Facebook - Fotonäitus Üksildus ei küsi vanust.

Instagram - @yksildus

Näitus jääb avatuks 31. maini, fotolugusid saab uudistada Noortekeskuse RANK lahtiolekuaegadel.