Kohus tühistas haneliste heidutusjahi peatava otsuse

Ühtlasi leidis kohus, et kaebuse eduväljavaateid saab pidada pigem heaks, kuivõrd võrreldes varasema, 2021. aasta korraldusega ei ole keskkonnaamet uutele teaduslikele allikatele tuginenud ega tõendanud, et letaalne heidutusviis on efektiivsem lahendus kui mitteletaalsed meetodid. Kohus selgitas, et keskkonnaameti kohustus on tõendada, et tegemist on tõhusa meetodiga hanede hirmutamiseks põllumassiividelt ning viljasaagile märkimisväärse kahju ärahoidmiseks.

​Kohtu hinnangul on kahtlemata avalikuks huviks toidujulgeolek, mille tagamiseks on põllumajandussektoril oluline roll. Ohtu toidujulgeolekule on täheldatud eelkõige hinnatõusus. Kohus märkis, et olukorras, kus põllumeestele enam ei hüvitata hanede tekitatud kahju, on ilmne, et see võib tuua kaasa kulutuste märkimisväärse tõusu, mis omakorda kajastub hinnatõusus. Seejuures on keskkonnaamet usutavalt põhistanud, et tõenäosus, et ohustatud liikide isend võib hukkuda heidutusjahi käigus, on väga väike.