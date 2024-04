Arvamus ⟩ Rakvere linna juhtimise/juhitamatuse kollektiivne vastutus

Avalduses on välja toodud erinevate valdkondade murekohad, mis kokku võttes näitavad linnavalitsuse ebapädevat linnajuhtimist. Jah, valdkonniti saab eraldi välja tuua, milline möödalaskmine kuulub millise abilinnapea valdkonda, aga tervikuna lasub vastutus linnapeal, kes on meeskonnajuht. Kuid ma läheks veelgi kaugemale, kokkuvõttes lasub vastutus ühel erakonnal.

Volikogus on kakskümmend üks kohta, millest tänase seisuga kuulub nn Isamaa saadikurühmale kaksteist kohta ehk enamus. Opositsioonile kuulub üheksa kohta, kellest on esindatud sisuliselt kuus Rakveres tegutsevat poliitilist jõudu - Sotsiaaldemokraadid, EKRE, valimisliit Rakvere Heaks, Reformierakond, Eesti 200 ja Keskerakond, kes on leidnud ühiselt, et seda teed, mida mööda Rakvere linnas sammutakse, ei saa enam vaikides heaks kiita ja juhtimiskultuur ning asjaajamise viis peab muutuma.