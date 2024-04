Maakondliku jooksusarja kavasse lisandusid kõnnidistantsid

Lääne-Virumaa jooksusari sai alguse 2018. aastal. Aasta-aastalt on osalejate arv peakorraldaja Vahur Leemetsa rõõmuks ainult tõusvas joones liikunud. "Sel aastal tahaksime rohkem kutsuda osalema tervisesportlasi – kõndijaid ja neid, kes ei jookse tulemuse peale," sõnas Leemets. Nõnda ongi igal etapil võimalik kaasa lüüa kõnnidistantsil, hooaja avaetapil Kadrinas on valida 2,5 ja 5 km pikkuse raja vahel.

"Eesmärk on inimesi motiveerida liikuma. Me oskame sporti korraldada, aga see ei ole peamine. Kõige olulisem on regulaarse liikumise propageerimine," kommenteeris Leemets, miks säärane võimalus kõndijatele loodi.