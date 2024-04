Rakvere vallavolikogu esimees: ainus vahe on, et nüüd hakkavad fosforiiti kaevandama Lõuna-Korea kopad

Praktiliselt ainus tülikas pind kaevandamise plaanide tegijate kannikas on Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev, kes muudkui uurib, urgitseb ja nõuab aru. Talle antakse üksteise järel ümmargusi ning mittemidagiütlevaid vastuseid, vahel lausa valetatakse, aga ta pole jätnud.

Äsja juhtisite Virumaa Teataja tähelepanu asjaolule, et suure suuga lubatud fosforiidiuuringuteteemaline rahvaküsitlus on pealiskaudne ja sisuliselt kättesaamatu. Pärast vastava artikli ilmumist ja nii-öelda jalgade trampimist saavutasite selle, et küsitluse eest vastutavad TalTechi esindajad Karin Käär ja Veiko Karu kohtusid teiega silmast silma.