Tapal valmis kaitseväe uus kaudtulerelvastuse remonditöökoda

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma sõnul muudab uus remonditöökoda kaudtulerelvade võimekuse üle-eestiliseks ja terviklikuks. "Lisaks on meil Lõuna-Eestis juba olemas K9-le mõeldud hoiuhall ning kohe hakkame Tapale hooldus- ja õppegaraaži ehitama," ütles Voogma.

Varem hooldasid ja remontisid tegevväelased kaudtulerelvi suurtükiväepataljoni taristus või toetuse väejuhatuse soomustehnika töökojas. Need hooned ei vastanud aga täielikult liikursuurtükkide vajadustele ning jäid kitsaks. Kapten Tõnis Tulp Kaitseväe toetuse väejuhatusest rõhutas: "Nüüd, mil meil on iseseisev, just kaudtulerelvade jaoks loodud taristu, töötab kogu süsteem efektiivsemalt ja sujuvamalt."