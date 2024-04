Repliik: poliitik ja eetika

Tallinna võimupöörde ajal lahvatas skandaalike, et üks uude koalitsiooni kuuluv pealinna volikogu liige tegelikult ei ela Tallinnas. Selliseid näiteid on nii Lääne-Virumaal kui ka kogu Eestis veel ja veel.

Äsja taastas oma Rakvere linnavolikogu liikme staatuse riigikogulane Anti Poolamets. Kindlasti on tal olemas Rakvere sissekirjutus, juristiharidusega mees nii lihtsat apsakat sisse ei laseks, et seda pole, aga ometi me teame, et tema tegelik kodu on Vinni vallas Kulinal. Nagu tema abikaasal, kes on Vinni vallavolikogu esimees.