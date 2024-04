Armastatud ilusalong Belle Stuudio seab end peagi sisse uutes ruumides

Belle Stuudio omanik Marge Kallaste kinnitab, et neil on meeskonnaga kõik hästi ja kindlustunne olemas, kuna eellepingud on juba sõlmitud. Ta on nõus ka tasapisi saladuseloori kergitama. «Meil oleksid muutused seisnud ees nagunii, ent tänu meediakajastustele nii Virumaa Teatajas kui näiteks Maalehes saime uutele ruumidele nii toreda pakkumise, et me lihtsalt ei tahtnud keelduda,» selgitas Kallaste.