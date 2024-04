Kevadseente hulgas on nii hõrke maiuspalasid kui ka mürgiseid leide

Eesti loodusmuuseumi botaanik ja vanemkuraator Loore Ehrlich sõnas, et mittesöödavad seened on mittesöödavad vastiku maitse, vintskuse või vähese lihakuse tõttu, ilma et nad oleksid mürgised. «Sageli on mittesöödavuse taga ka hinnangu puudumine – neid liike ei ole sellest aspektist veel uuritud,» ütles Ehrlich. «Hariliku karikseene söödavuse kohta annavad allikad seinast seina hinnanguid – valdavalt mittesöödav, aga ka söödav ja mürgine.» Niisiis saab pigem anda kevadisele seenelisele sama nõu nagu sügisesele: kahtluse korral ära korja.