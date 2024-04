Palju õnne, Andres Sõber!

Andres Sõber on mängijana tulnud kolm korda Eesti meistriks. Treenerina viis ta 2010. aastal BC Rakvere Tarvas hõbemedalile ja kolmel korral pronksile. Lisaks on tema käe all Tarvas 2012. aastal Eesti karikavõitjaks kroonitud.

Andres Sõbrale on antud Rakvere Kroonimärk ja Lääne-Virumaa kultuuripärli tiitel. Muheda jutuga treeneri legendaarseimaks väljaütlemiseks on kindlasti "Reinar, ma löön su maha, raisk!". Praegu töötab Sõber just Reinar Halliku käe all tema korvpallikooli treenerina.