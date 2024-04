Tudengivormeli meeskond jahib Euroopas uusi võite

"Tudengivormeli meeskonna uus hooaeg on täies hoos ning vormel on esimesed testkilomeetrid läbinud. Pärast kuue kuu pikkust disaini- ja tootmisperioodi on vormel sõiduvõimeline ning kevadega algas testperiood," rääkis meeskonna kapten, Kadrina keskkooli vilistlane Kristjan Taimla.