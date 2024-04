Käsipallinaised lõpetasid hooaja pronksmedalitel

Võrdselt alanud kohtumises suutis Marjette-Maie Müntser SK Tapa 12. minutil 5:4 ette viia. Kusjuures viis minutit hiljem oligi platsil vaid neli naist, kes olid suutnud skoori teha. Poolaja lõpus haaras kerge initsiatiivi külalisnaiskond, kes Anastassia Volkova tabamuse järel garderoobi 15:13 edu kaasa võttis.

"Kokkuvõttes võib öelda, et selle hooaja hindeks paneks tugeva koolipoisi kolme. Ise tunnen, et me oleksime ka võinud kõrgematele kohtadele mängida, aga kahjuks kaotasime sügisel mõned naised vigastustele. Ega ainult selle taha pugema ei hakka, kuid sellel oli oma roll. Meiega liitusid sel aastal ka osad Tabasalu tüdrukud ning kokkumängu leidmine võttis oma aja," kommenteeris käsipalliliidu pressiteenistusele SK Tapa treener Marten Saar.