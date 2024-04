Gert Gordejevi MM-i avaetapi rikkus avarii

Motokrossisõitjate Gert Gordejevi – Sten Niitsoo tulemustest MM-i avaetapil Portugalis on juba juttu olnud (esimeses sõidus 13. koht, teises katkestamine), aga nüüdseks on selgunud ka katkestamise põhjus.

Gordejev-Niitsoo sattusid teisel sõidul avakurvis ahelavariisse ja nende tsikkel paiskus ümber. Meeste õhulend oli videopildilt vaadates hirmus ja nad maandusid kihutavate või ümber läinud tsiklite puntrasse, kuid vähemalt oma sotsiaalmeediapostituses Gert Gordejev viga saamist ei kurtnud. "Tsikli gaasitross sai avariis viga ja me ei saanud jätkata," andis ta teada. "Positiivse poole pealt võime öelda, et esimeses sõidus näidatud kiirus pole väga hull, kuid tööd on veel palju."