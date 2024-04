Hambaravihüvitis aitab tulevikus ka hambaproteeside eest tasuda

«Omaosaluskoormus tervishoius on suur ja hambaproteesimine on üks kallimatest teenustest. Vanemaealised ja pensionärid peavad tegema tihti raskeid valikud, näiteks kas osta välja retseptiravimid või tasuda hambaravi eest,» selgitas terviseminister Riina Sikkut ning lisas, et pensioniealistel on tervisekulusid aastas keskmiselt 850 eurot ehk rohkem kui kuu pension.