Kevad Rakveres: kõrgeim pilotaaž võimumängudel

Rakvere linnavolikogu kolmapäevase istungi opositsiooni häälte toel ärajäämine on palju märgilisem ja sügavama tagapõhjaga, kui esimesel pilgul paistab. See ei olnud lihtsalt opositsioonisaadikute jonn, kes ei soovinud kinnitada päevakorda ja istungi sellega põhja lasid, vaid osa pikemast plaanist.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami on hea bridžimängija. Mina olen lihtsalt bridžimängija, aga piisavalt hea, et meelde jätta targemate välja öeldud tõed. Võimalik, et see oli just Juhkami, kes mind bridžilaua taga õpetas: olukord, mis paistab selgemast selgem, ei pruugi seda sugugi mitte olla, sest sa ei tea, millises kombinatsioonis asetsevad vastasmängijate kaardid.