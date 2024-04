Vaade: lugu viiest põrsakesest

Arusaamatuks jääb ka, miks on vaja mõne sillutiskivi tagasipanekuks korraldada hange. Kas Tapa Vallahoolduses töötavad lumehelbekesed, kes ei suuda kive käruga kõnniteele tagasi viia ja oma algupärastesse asukohtadesse sobitada? Vallahoolduse veebilehel on ju selgelt kirjas, et asutuse ülesandeks on heakorra-, hooldustööde ja pisiremondi tegemine kõnni- ja kergliiklusteedel, platsidel, väljakutel ja teistel üldkasutatavatel aladel.

Või siis peaks kõnniteed remontima hoopis see firma, kes kõnnitee ehitanud on? Kui sillutiskivid pannakse paika nii, et isegi esimese ja teise klassi lapsed need lihtsa vaevaga kätte saavad, on töö ilmselgelt lohakalt ja ülejala tehtud. Sellise firma asjameeste tagumikul võiks vits tõesti välkuda, et töö kvaliteet tulevikus parem oleks. Seda muidugi juhul, kui see firma kõnniteede rajamisega jätkata tahab.