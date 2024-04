Kuidas kanda kommet ja pärida pärandit?

«Meie oleme see kese, see kogukond, kultuuri kasutaja ja edasiandja. Mälu läheb edasi põlvest põlve: me anname seda edasi ja läbi selle räägime oma lugusid. See vajab teadlikku lähenemist: kui noored ei tea tähistada mõnda tähtpäeva, siis tekib küsimus, miks me ei ole neile seda rääkinud ja edasi andnud,» selgitas ta. «Kui tähistame jüripäeva või jaanipäeva koos lastega, aga ei räägi, mis ja miks, siis nad ei tea ega mäleta, mis see on. Teadlikkus on hästi oluline, et läbi kasutamise pärimust taasluua.»