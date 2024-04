PEIGMEHED VEEBIS Pariisi külas kasvanud Päärule ja Pennole otsiti uut kodu veebioksjonil

Eesti lihaveiste tõupullide veebioksjon on tõsine ja korralik ettevõtmine. Pullikeste tutvustamiseks oli ette valmistatud korralik kataloog, kust teemakauge inimene märkab esimese asjana looma fotot ja alghinda (umbes-täpselt 4000 eurot), aga asjatundja saab sealt teavet ka looma sugupuust, jõudluskatse tulemustest, aastasest juurdekasvust ja veel kümnetest detailidest. Parem kui Tinder, kus enam-vähem tegelikkusele vastab vaid pilt, aga muu on pahatihti kokku luuletatud. Ka Visnapuu oli pullide oksjonikataloogiga rahul: "Tulemus on tõesti hea, informatiivne ja professionaalne."

​Mitme loomakasvatusfirma omanik Kalmer Visnapuu on lihaveiste tõuaretusega tegelenud 24 aastat. "Oksjon on loogiline jätk aretuskatsetele, mida Eesti Lihaveisekasvatajate Selts on eest vedanud kaheksateist aastat," rääkis ta. "Selts valib igal aastal välja parimate tõutunnustega noorloomad, kes siis oksjonile pannakse. Eesti turg on väike, aga oksjon rahvusvaheline ja see aitab saada loomade eest parimat hinda ja tõsta Eesti kui arenenud karjakasvatuskultuuriga riigi mainet."