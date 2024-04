Onkel Jonkel viib esikalbumiga tagasi kiviaega

Aasta on möödunud ja pillimehed on usinalt tööd teinud ning valmis on keedetud suur kauss indie rock’i suppi. Onkel Jonkeli muusika on segu surf rock’ist, kantrist, etno-kolledž-rock’ist ja millest kõigest veel. Ühesõnaga, kindlalt ühte žanrisse Onkli tegemisi liigitada ei saa, aga üks on kindel – mehed oskavad lärmi teha ja rokivad südamest. Albumi tagamaadest kõneles täpsemalt ansambli laulja ja kitarrist Georg Eessaar.