Lähipäevade ilm tuleb soe, kuid vihmane

Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning hommikupoolikul püsib kohati udu. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde, puhudes 2–8, puhanguti kuni 12 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 10–15, rannikul ja sajupilvede all kohati 7 kraadi.



Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 2–7 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Tuul pöördub idakaarde, puhudes 2–8 m/s. Sooja on 12–18, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3–9 m/s. Sooja on 4–9 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 16–21, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde, puhudes kiirusega 2–8 m/s. Sooja on 5–10, Kagu-Eestis kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 15–20, rannikul kohati kuni 8 kraadi.