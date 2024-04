Nädala kaja: killadi-kolladi kooli lõpu poole

Viimasel ajal olengi põiganud läbi kooli hoovi. Varakevadiste tuultega «laulis» riigigümnaasiumi ees Timo Tootsi kineetiline installatsioon «Tintinnebula», mis oli võitnud kunstikonkursi. Installatsiooni idee on tore, kuid selle tekitatud plekikolin pani esimesel korral kõvasti kulme kergitama. Tundus uskumatu, et viie meetri kõrguse puud kujutava moodustise otsa kinnitatud mõnikümmend trummitaldrikut, mis peaksid vihmasabinaga ette kandma minimalistlikku heliteost, teevad nii koledat häält. Kui heliteose pealkiri oleks «Maamees sõidab vankritäie plekkämbritega auklikku teed mööda linna turule», oleks kolin mõistetav.

Selgus, et kunstnik oli siiski plaaninud, et installatsioon tekitab ilusamat heli. Lihtsalt esialgsed kinnitused ei pidanud tuulele vastu. Tugevamate kinnitustega hakkas teos aga koledat häält tegema. Elus ongi nii, et osas olukordades hellalt ja õrnalt tegutsedes tuleb ilusam tulemus kui toore jõuga rapsides.

Esmaspäeval oli abiturientidel privileeg olla ainsate õpilastena koolimajas. Üle Eesti oli eesti keele riigieksamile registreerunud 7959 eksaminandi. Täpselt 20 aastat tagasi astusin minagi äreva südamega Väike-Maarja gümnaasiumi võimlasse ning sättisin pastakad ja šokolaadi lauanurgale. Ega ma tegelikult praegu enam mäletagi, mis näkse mul selleks tarbeks veel kaasa oli võetud. Ikkagi kuuetunnine pingutus. Selge on see, et esimest korda nii kaalukat eksamitööd tehes ei ole söögiisu sama mis harilikult. Igatahes ei olnud ma surmkindlalt nii hästi valmistunud, kui osa praegusi Väike-Maarja gümnaasiumi abituriente. Ettenägelikumatel oli süles karpide viisi söögipoolist. Peale vaadates oleks võinud arvata, et noored on valmistunud paaripäevaseks metsamatkaks.