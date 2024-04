Virumaa Suvesaund võtab kohalikud muusikud fookusesse

Möödunud aasta konkursil osalenud Sten Aamer tegeleb muusikaga igapäevaselt, õpetades nii muusika- kui ka üldhariduskoolis, kirjutades ise muusikat ja mängides MandoTrio koosseisus. Pilli mängib Aamer iga päev ning inspiratsiooni otsimisele ta aega ei raiska, vaid laseb sõrmedel käia ja vaatab, mis välja tuleb. Ta rääkis, et Suvesaundi konkurss on hea platvorm värske muusika kõlavaks tegemisel, sest internetiavarustes võib muusika infomüra keskel kuulajale kahe silma vahele jääda. Seda, kas sellel aastal kostab ka Aameri mandoliin konkursil, näitab üksnes aeg.

Kadrinast päris noor laulukirjutaja Leegi Brigitte Kais osales samuti möödunud aasta Virumaa Suvesaundil ja rääkis, et noore muusikuna sai ta tänu konkursile tuntust ning häid kontakte. Möödunud aasta lõpus osales noor muusik ka muusikakonkursil «Väike laul suurele lavale», kus üks tema pala arranžeeriti orkestrile. Suvesaundi kohta ütles Kais, et see on hubane ja kodune üritus, mis on täpselt paraja suurusega, et ükski osalev muusik ei jääks märkamatuks.