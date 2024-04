Autoklaasi parandades saab vähendada süsiniku jalajälge

Pajo sõnul on üldjuhul võimalik autoklaasi parandada nii, et tulemus on samavääriline võrreldes klaasivahetusega. „Kevadeti tekib klaasitäkkeid palju, kaskokindlustusega hüvitatakse 100 klaasikahju päevas. Kui viid auto remonti, siis küsi, kas autoklaasi oleks võimalik parandada selle vahetamise asemel. Kindlustuse klientidel on sageli hirm, et sõiduki garantii katkeb täkkeparanduse korral, kuid see ei vasta tõele. Lisaks on täkkeparanduse rahaline eelis see, et puudub kasko omavastutust,“ selgitas Pajo.