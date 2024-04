Nädala lind: Hüüp

Hüüp on roostike lind. Paikades, kus pole veekogusid, ei kasva üldjuhul ka pilliroogu ega ela hüüpe. Mõnes mõttes on neis paigus rahulikum elada. Vanarahvas nägi ööhirmutajaks kutsutud linnus põhjendamatult tonti. Ennekõike selle pärast, et hüüp on lind, kelle huvitavat madalat häält, mis kostab justkui suurde tühja pudelisse puhumisena, on küll mitme kilomeetri taha kuulda, lindu ennast on aga vähesed näinud.