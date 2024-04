Moonaküla võib saada liiklusmürast priiks

Kõik sõltub muidugi sellest kas ja millal eelnõu kinnitatakse ning kas elanikud selle püstitamisega nõus on. Antud teelõigul on Kajaja Acoustics läbi viidud mõõdistamiste järgi mõjutatud üks üksikelamu, kus päevane müratase on maanteepoolsel fassaadil täpselt normi piiri peal ehk 65 detsibelli. Enne müratõkke ehitustöid viiakse läbi ettevalmistavad tegevused, nagu projekteerimine ja vajadusel muud alusuuringud.