Märkasid neppi lendamas? Anna sellest teada ornitoloogidele

Peidulise eluviisiga metskurvits muutub just kevadise mängulennu ajal häälekaks ning teda on lihtsam märgata. Loendusel saavad kaasa lüüa kõik huvilised, kes tunnevad ära metskurvitsa iseloomuliku mängulennu ja on valmis hilisõhtul looduses viibima.