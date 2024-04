Rakveres tonni jagu kütust varastanud isikud tegutsesid ilmselt grupis

Eelmisel aastal pandi maakonnas toime umbes 40 kütusevargust. Rakvere politseijaoskonna menetlusgrupi juht Key Paju tõdes, et kevad ja suvi on aeg, kus kütusevargused sagenevad. "​Siis liigub ehitusobjektidel ja põldudel rohkem rasketehnikat, kust hõlpsalt hinnalist kraami kätte saab," rääkis Paju. "Lääne-Virumaal on sel aastal registreeritud üks kütusevarguse juhtum ja selle juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust. Kuna varaste saak oli suur, siis võib väita, et tegutseti grupis."