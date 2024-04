Peame kahetsusega teatama, et müstikat ei ole

Millise loogika kohaselt peaks keegi nendest kaheteistkümnest liituma umbusaldusavaldusega oma enda linnapea vastu? Isamaa tegutsemisloogika Rakveres on alati olnud selline, et kui tundub, et vana viisi edasi ei saa, siis tehakse oma sisemised manöövrid ise. See on tähendanud kahel korral uue abilinnapea ametisse nimetamist. Praegu meil sisemisi manöövreid kavas pole. Praegu ei tähenda siinjuures järgmist kahte nädalat vaid seda, et üleüldse pole päevakorras.

Nüüd ma jätkan volikogu esimehe Mihkel Juhkami kiitmisega. Mihkel on alati proovinud leida sellise istungikuupäeva, mil kõik saaks osaleda, et Ülle saaks oma etendused ära anda ja kel vaja ja ette teada, oma reisid ära teha. Nii ka seekord. Päris suvalised need valikud ka ei ole, puudutavad need ikka kolmapäevaseid päevi, mil Rakvere linnavolikogu korraliselt koguneb. Kuigi graafik on pikalt ette teada, siis ikka võib päriselu ette tuua vajaduse lahendada dilemma, kas volikogu istung või oma igapäevase põhitegevusega seonduv, nooremate meeste puhul ka vajadus kaitseväe õppekogunemisel osaleda. Sel nädalal on üheks faktoriks ka koolivaheaeg, mil osa vanemaid on võtnud nõuks see aeg oma perega veeta.