Kadrinas jooksjaid ohustanud joobes juhi vastu algatatud kriminaalmenetlus lõpetati

Sündmused said alguse laupäeval veidi enne kella kahte päeval. Pealtnägijate sõnul tuli BMW juht autoga paisjärve parklast välja ja tahtis paremale keerata. Selle asemel et manööver rahulikult sooritada, kihutas juht üle tee kraavi, pusis sealt kuidagi välja ning kimas sama hooga teisele poole teed kraavi. Kohale saabunud politseinikud tuvastasid mehel kriminaalse joobe.

Rakvere politseijaoskonna eriasjade uurija Tiina Toost ütles, et kriminaalmenetlus edastati prokuratuuri kiirmenetluse korras. "Prokurör lõpetas menetluse, pannes isikule kohustuseks läbida sotsiaalprogramm ja alluda ettenähtud ravile. Näeme, et esmarikkujate puhul on just kasvatavad ja riske maandavad mõjutusvahendid kõige tõhusamad, et inimesed taas õiguskuulekale teele suunata," sõnas Toost. Sõiduki viis avariipaigast ära juhi lähedane.