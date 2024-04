Kaurikooli balletiklass esines Soomes

Suhted kahe balletistuudio vahel on kestnud juba aastaid – viimati esinesid Kerava noored tantsijad Rakveres möödunud sügisel, kui Rakvere teatris toimus Eesti laste balletigala. Varasemal ajal on Kerava kooli balletiõpetaja Jaana Reinikka osalenud juhendajana suvistes balletilaagrites Rakveres.

Rakvere balletilaste viimane esinemine Soomes jäi pandeemiaeelsesse aega. Balletistuudio juht Anne Nõgu sõnas, et tal on hea meel tõdeda, et varem loodud suhted on osutunud piisavalt tugevaks ja koolid on suutnud tavapärase suhtluse taastada. "Balletistuudio õpilastele on rahvusvahelisel laval esinemine, niisamuti ka rahvusvaheliste külaliste võõrustamine väga arendavaks kogemuseks," rõhutas Anne Nõgu.