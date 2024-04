Teatrikohvik liitus korduvpakendite võrgustikuga

Rakvere Teatrikohvik on esimesena Rakveres liitunud Ringo korduvpakendi süsteemiga. See on vaid üks nähtavatest sammudest, mida teater keskkonnasäästlikumaks muutumise teel teinud on. Teenindusjuht Iiris Tanderi sõnul pakub Ringo keskkonnasõbralikku alternatiivi ühekorrapakenditele. "Ühekordsed nõud ei ole keskkonnasõbralikud," nimetas ta ja lisas, et süsteemiga liitumine on pikk protsess, alustati juba möödunud aastal. "Loodan, et inimesed võtavad selle omaks," avaldas Tander lootust. Tema sõnul on uued karbid väga head ja pole imestada, kui mõni inimene ei soovigi seda tagastada, vaid jätab koju kasutusse. Kohvitops maksab 50 senti ja praekarp euro.