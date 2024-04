Tõlla Trahteri reklaam pälvis mainekal festivalil Hõbemuna

Töö esitas Kadrinale visuaalse identiteedi loonud ja tänavusel Kuldmunal viiendat korda aasta reklaamiagentuuriks pärjatud Tabasco. "Käristame välja" töö kunstiliseks juhiks oli Kerstin Raidma ja loovjuhiks Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets, kes sõnas Hõbemuna saamise peale: "Mul on hea meel, et Tõllas istudes pähe karanud kalambuur reklaamiks tehti, munele läks ja muna ka sai! Suur asi ikkagi ja suht ootamatult tuli. Tõllale edu! Sellist laadi positiivne tähelepanu võiks külastajate arvu tõsta küll. Pealegi, ei saaks olla paremat kohta ühele munakujulisele trofeele kui kohaliku kogukonna jaoks nii olulise toitlustusasutuse sein."