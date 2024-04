Jänedalt ja Lehtsest joostakse ummisjalu Aegviidu kooli

Anija valla üheksaklassilises Aegviidu koolis õpib praegu 79 last, kellest neli elavad Tapa vallas. Lisaks käib 46 last kooliga ühendatud lasteaias, kuid seal tapalasi ei ole. Sügisel tõuseb õpilaste arv koolis aga üle saja. Tungi taga on koolivõrgu korrastamine naabrite juures.