20 aastat tagasi astus Eesti Euroopa Liitu

"Meid usaldatakse, meid kuulatakse ja meie seisukohtadega arvestatakse," rõhutas peaminister Kaja Kallas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteate vahendusel. "Eesti liitumine Euroopa Liiduga on olnud edulugu, mis võimaldab meil nüüd aidata ka teisi riike, sealhulgas Ukrainat teel liikmesriigiks saamiseni.“

Peaminister tõi välja, et Eesti majandus ja keskmine palk on kasvanud Euroopa Liidu liikmeks olemise ajal ligi neli korda. "Euroopa Liidu kaasabil oleme saanud teha olulisi investeeringuid oma riigi ja taristu ülesehitusse erinevates valdkondades, et meie inimestel oleks Eestis hea ja turvaline elada."