Kuigi karulauku ja selle omadusi teatakse ammu ja köögis oli see eriti kevadel kasutusel ka varem, on taime populaarsus kasvanud just viimastel aastatel.

Karulauk on kolmanda kategooria kaitsealune liik. See tähendab, et aime tohib enda tarbeks korjata, kuid seda ja sellest valmistatud tooteid ei tohi müüa. Samas pole keelatud koduaias või aiandis kasvatatud karulaugu müümine, nii et nõudest kinnipidamist on raske kontrollida.