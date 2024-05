Jalgpalliliit tegi noomituse: Rakvere kunstmurustaadionil on olmetingimused väga askeetlikud

Jalgpall on Rakveres huviliste arvu poolest vaieldamatult ala number üks. Meie kliimast tulenevalt peavad aga jalgpallurid poole hooajast veetma kunstmurul treenides ja mängides. Olgugi et 2007. aastal kasutusse võetud kunstmuruväljakule kerkisid alles hiljuti veega tualetid, pole sportlastel siiani võimalik väljaku ääres end puhtaks pesta. Ei ole just meeldiv istuda peale mängu higisena oma autosse või meeskonna bussi ja sõita linna teise serva.

Väljakut kasutab lugematul arvul treenijaid, lisaks peab kevadisel perioodil seal kodumänge Rakvere JK Tarvas esindusmeeskond. Tegu on II liiga ainsa tiimiga, kelle olmetingimused on sedavõrd kehvad. Isegi mõnel paar liigataset allpool mängival meeskonnal on väljaku kõrval vähemasti tiik, kuhu peale mängu sisse sumada. Rääkimata näiteks Jõgeval olevast väljakust, mis asub sisuliselt tühermaal, aga kus olmetingimused on tasemel.