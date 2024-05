Kehaliste võimete testil tehti kuus maksimumtulemust

Ürituse üks eestvedajaid, Viru maleva vabatahtlik spordipealik Sven Hõbemägi jäi ettevõtmisega igati rahule. "See sportlik üritus on vajalik, kuna annab inimestele hea võimaluse end proovile panna, ja seda mitte ainult ühel alal, vaid komplekssemalt. Pingutust vajab, kuid raske ei ole, sest selle läbisid nii noorim osaleja, kes oli 7-aastane, ja vanim, vanuses 70+," rääkis korraldaja. "Ka kehaliste kasvatuste õpetajate seas, kes koos oma õpilastega osalesid, tekkis mõte, et võiks korraldada seda üritust kaks korda aastas ehk siis kevadel ja sügisel. Igal juhul kõigil oli tuju laes, korraldajad valmis uuteks toimetusteks."