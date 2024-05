Lääne-Virumaalt esitati 37 väikeelamu renoveerimise taotlust

23. aprillil avanenud EASi ja KredExi ühendasutuse väikeelamute rekonstrueerimistoetuse voorus on 1. mai seisuga esitatud 675 taotlust kogusummas ligi 13,3 miljonit eurot. Vooru eelarve on ligikaudu 28 miljonit eurot. See tähendab, et pool toetusrahast alles ootab taotlemist.