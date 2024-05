Salapärane valgusspiraal naelutas läänevirulaste pilgud öötaevasse

Omapärast nähtust vaadeldi Kadrinas ja Palmses ning veel mitmel pool üle terve Eesti. Palmses elav Jaanika sai vaatemängu osaliseks mõned minutid enne kella 11 õhtul. "Tulin naabrite poolt koju ja istusin veel õues, kui järsku vaatan, et nagu langev täht oleks. Veidi jälgisin, ja no kurat, see ei ole ju langev täht," rääkis ta.