Talgupäev keskendub veeohutusele

Talgute eesmärk on parandada inimeste kodulähedaste veekogude ja -silmade olukorda, sest nii mõnedki viimaste aastate traagilised õnnetused on juhtunud just inimeste koduümbruses.

Probleemi tõsidust kinnitab jätkuvalt kurb statistika: 2023. aastal hukkus Eestis veeõnnetustes 38 inimest, aasta varem oli see arv 30. Seejuures hukkus mullu veeõnnetustes traagiliselt neli last, samuti oli varasemast rohkem hukkunuid üle 61-aastaste inimeste hulgas.

Eestis on registreeritud 1052 talgut, neist 230 on veeohutuseteemalised. "Päästeamet on tegelenud veeohutuse tagamise ja parandamisega järjepidevalt, näiteks on paigaldanud veekogude äärde infotahvleid ja ohutuspüstakuid päästevahenditega. Koostöös kodanikuühenduste ja teiste asutustega saame aga veelgi rohkem kogukonna jaoks ära teha, seega kutsume üles kõiki tublisid inimesi andma oma panus turvalisema keskkonna loomiseks," rääkis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.