Hando Runneli nimitamme pidulikul istutamisel esitasid Kiltsi kooli õpilased luulepõimiku Hando Runneli luulest, kus kõlasid tuntud märgilised värsid, mis rääkisid, et mõtelda on mõnus, et maailm on päris ja päris on mängult ja et ennast muutes muutub maailm just sinu enda jagu ning et ilus, ilus, ilus on maa, ilus on maa, mida armastan.