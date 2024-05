Rakvere linna kaasava eelarve ettepanekute hääletuse võitis madalseiklusrada

Rakvere reaalkooli madalseiklusrada on plaanis ehitada koolimaja Tuleviku tänava poolsele rohealale, kus on suured puud ja piisavalt rohelust. Reaalkool oma ligi 700 õpilasega on linna suurim kool. Koordinatsiooni ja muid füüsilisi oskusi arendav seiklusrada annaks võimaluse õuevahetunde sisustada ning leiaks kasutust ainetundides. Madalseiklusrada saavad kasutada ka kõik teised linna lapsed ja lastega pered. Ohutuse tagamine (madalseiklusraja ja sõidutee vahele piirde rajamine) jääb kooli kanda.

Linnapea Triin Varek tänas ja tunnustas kõiki kaasava eelarve protsessis osalenud rakverlasi – nii ideede esitajaid kui ka hääletajaid. "Esitatud ideed näitasid, et Rakvere linna kogukonnad on aktiivsed ja linlased hindavad kõrgelt vaba aja veetmist värskes õhus. Loodan, et need, kelle ettepanek sel korral vähem toetust leidis, ei heitu, sest järgnevatel aastatel on võimalus oma idee uuesti esitada või esitada uus ettepanek. Nii saab linnaruum igal aastal mõne vajaliku ja linlastele olulise objekti võrra rikkamaks." Ühtlasi nimetas linnapea, et praegu on paras aeg hakata mõtlema 2025. aasta kaasava eelarve raha kasutamiseks ideede esitamisele.