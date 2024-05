Kevad toob Rakvere Galeriisse aktid

Näituse kuraator Riho Hütt rääkis, et akt väljendab nii füüsilist keha kui ka üllast vaimu ja hinge ning on olnud läbi aegade kunstis tähtis teema. "Kunstiõpingutes ja kunstnikuks saamisel on aktistuudiumil asendamatu osa. Läänemaailma kunsti iseloomustab kiindumus alasti inimkeha kujutamisse. Aktil on kunstis püsiv koht, see on kunsti peamisi alustalasid," sõnas ta.

Riimimeister Raivo Riim sättis näituse puhul luulevormi akti erinevad tähendused. "Vanal ajal teaatris polnd vaatus – vaid akt. /Et väga-väga tahta, olgu tahteakt./Terroristide lemmik on terroriakt,/ uudistes on paha Putini vaenuakt,/ talle kohe meeldib vägivallaakt. / Hoopis armsam ja sulnim on suguakt ... / Kohtuniku ees laual on õigusakt / ja vahel appi tuleb võtta ekspertiisiakt./ Et kink jääks (peale lahutust!) sulle, tehke kinkeakt. / Ehitajal on tuttav tööde vastuvõtu akt. /Kui laual on toimik, siis see olla võib akt. / NB! T, 7. mai õhtul kell 5 galeriis KEVADNÄITUS AKT./ See on fakt!"