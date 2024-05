Ridaküla saab uue betoonkattega korvpalliväljaku

Ridaküla seltsimaja esindaja sõnul peetakse olemasoleval tagasihoidlikul väljakul kogukonna pallivõistlusi ning see on toredaks ajaveetmise kohaks nii kohalikele noortele ja vanadele kui ka maleva- ja laagrilastele, ent olemasoleva palliplatsi kattematerjal tolmas mängides ning kivid talla all libisesid.



Kõige enam tuli uue betoonkattega korvpalliväljaku rajamiseks taotlusi Harju, Saare ja Lääne-Viru maakondadest. Betoonimeistri juhi Kalle Suitslepa sõnul oli tore näha, et huvi korvpalliväljakute uuendamise vastu on endiselt suur. "Meil on hea meel, et on nii palju ettevõtlike omavalitsusi ja kogukondi, kes kodukoha korvpallimängu tingimuste parandamise eest seisavad. Positiivne tagasiside annab meile märku, et tegeleme õige asjaga. Betoonimeister saab noortesporti toetada kolmes tegusas kogukonnas," rääkis Suitslepp.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 peatreener ja konkursi komisjoni liikme Siim Raudla sõnul motiveerib Betoonimeistri algatus loodetavasti ka teisi ettevõtjaid toetama kohalikke kogukondi ning oma kodukoha palliplatsid üle vaatama. "Vaatamata sellele, et korvpall on Eestis üks armastatumaid spordialasid ning meil on hetkel üle tuhande väljaku, siis suur osa neist on paraku üsna kehvas seisus ja seda eriti väiksemates asulates," nentis Raudla.

Uue väljaku saavad ka Voka Ida-Virumaal ning Kailuka küla Saaremaal. Kaasaegsete korvpalliväljakute rajamise taotlusi saabus kümnest maakonnast üle Eesti, kokku 31 kogukonnalt.