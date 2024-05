«Koolitulistamine» Kadrina moodi

Neljapäeva õhtul tahtsin pea läbi seina lüüa ja sinna jättagi. Üks loo pooltest – lastevanemad, kelle lapsed tundsid koolitundi sisenenud purjus noorukite pärast hirmu – otsustas saba jalge vahele tõmmata ja taganeda oma ütlustest. Õigemini: tahtsid keelata artikli avaldamist, sest see rikkuvat eraelu puutumatust, sisaldavat delikaatseid isikuandmeid (mida see ei sisaldanud – delikaatsed isikuandmed puudutavad inimese tervist, nahavärvi, usulist kuuluvust jms), ja soovisid, et leht lähtuks isikuandmete kaitse, avaliku teabe ning meediateenuste seadustes sätestatud põhimõtetest.

Pärast nõupidamist kolleegidega võtsin pea seina seest tagasi. Me otsustasime artikli ikkagi avaldada, sest meie arvates ei ole tegu tühiasjaga, kui varateismeliste muusikatundi sisenevad hilineva õpetaja asemel purjus mehed ja asuvad seal omavolitsema. Arvaku osa lastevanemaid, kool ja omavalitsus, mida tahavad – meie arvates on selline olukord kriisiolukord suure tähega, eriti just hiljutise Soome koolitulistamise taustal. Kui keegi üritab selle veel maha vaikida, siis meie asi on see just avalikustada. Et ka teised õppust võtaks ja järeldusi teeks. Et me ei laiutaks tõelise õnnetuse järel käsi ja ütleks vaid: «Näe, juhtus nii.»