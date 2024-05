Kadrina opositsiooniliider: täiesti arusaamatu suhtumine kooli poolt

«Täiesti arusaamatu suhtumine kooli poolt,» lausus ta. «Probleemiga hakatakse tegelema alles siis, kui lapsevanemad avaldavad survet ja ajakirjandus sekkub. Näiteks see, et pikka aega ei vaadanud kool turvasalvestisi – see pidanuks ju esimene asi olema, et välja selgitada, kus on nõrk koht, kust, kuidas ja millal joodikud üldse koolimajja sisenesid.»