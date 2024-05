Kadrina keskkooli juhtkond ja vald üritavad purjus meeste laamendamise koolimajas maha vaikida

Hirmunud lapsed on hiirvaiksed – kõigest kolm päeva tagasi oli toimunud koolitulistamine Soomes. Kella üheksa paiku leiab üks poiss koolimajast direktor Krõõt Nõmmela-Mehide ja räägib talle, mis juhtus. Veidi hiljem näitavad kaks tüdrukut direktorile telefoniga filmitud videoklippi klassis toimunust ... ja saavad (väidetavalt) pragada, sest kooli sisekorraeeskirjade põhjal on klassiruumis filmimine keelatud.

Kõik, kes nüüd arvavad, et juhtunu järel hakkasid häirekellad helisema, informeeriti politseid ja päästeametit, eksivad. See, et kolm päeva tagasi oli Soomes toimunud koolitulistamine, direktorile ilmselt ei meenunud.