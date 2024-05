Sõprus on selline nähtus, mis varjab endas alati rohkemat, kui välja laseb paista. Selles on ikka midagi inetut, ehkki seda (avalikult) tunnistada ei taheta. See inetu võib olla kadedus, valu liigsest aususest, tüdimus, salatsemine, teesklus või veel midagi muud, mis mõistagi jääb enamasti särava pinna alla peitu. Kui ta end üleni ilmutaks, võiks sellest saada sõpruse hukk.